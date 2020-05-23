شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى يعلق على إعلان بعض دول أفريقيا رؤية الهلال مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر، أن هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس فى جميع دول العالم الإسلامى، مشيرا إلى أن كوكبى الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربى وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين فى الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب.

وأضاف "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربى، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا".

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ونشر مركز الفلك الدولى، صورة لهلال شهر شوال، كما تم تصويره قبل قليل من مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، موضحة أنها أن لا تعنى أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعنى أن اليوم هو يوم العيد، قائلاً: "صورة أوضح لهلال شهر شوال 1441 هـ كما تم تصويره قبل قليل من مدينة أبوظبي باستخدام تقنية التصوير النهاري. علما بأن هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد. كما أن موعد العيد يتحدد وفقا لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية".



مركز الفلك الدولى

وأضاف في منشور من قبل:"هلال عيد الفطر 2020م (شوال 1441 هـ) كما تم تصويره نهارا قبل قليل اليوم السبت 23 مايو 2020م الساعة الثامنة صباحا من مدينة أبوظبي. استطالة القمر 6.2 درجة".