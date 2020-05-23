شكرا لقرائتكم خبر عن 4800 أسير فلسطيني يستقبلون عيد الفطر بسجون الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المختص إن نحو 4800 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 39 أسيرة و170 طفلا، والعشرات من كبار السن.
وذكرت وكالة " صفا" الفلسطينية أنه يوجد 21 أسيرًا عربيًا في سجون الاحتلال، وأن جميع هؤلاء هم أردنيون، بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديهم أرقاما وطنية أردنية.
وأضافت، أن هؤلاء الأسرى موزعين على 23 سجنًا ومعتقلاً ومركز توقيف أبرزها: النقب ورامون ونفحة وبئر السبع والنقب وهداريم وعسقلان والدامون وجلبوع وشطة وعوفر ومجدو والرملة والمسكوبية.
وأوضحت الهيئة أنه وبالرغم من قسوة ظروف الاحتجاز وما يعانيه الأسرى من حرمان، فهم يستقبلون عيد الفطر ونظرتهم له تنطلق من بعدين؛ الأول العقائدي والديني وهذا يجعل الأسير يستشعر مكانة العيد بفرحة وسعادة باعتباره مناسبة إسلامية عظيمة ذات دلالة في الشريعة.
أما البعد الآخر فهو المتمثل في نفسية الأسير في تلك اللحظات التي يبدأ معها بتقليب شريط الذكريات، ويتخيل نفسه بين أهله وعائلته، ويتمنى أن يكون بينهم يشاطرهم هذه المناسبة ويشاركهم الفرحة، فيزداد حزنا وألماً.
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