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واضافت أن "جلسة مباحثات عقدت بين الجانبين تم خلالها تسليم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، كما تم استعراض التعاون بين البلدين وآليات تفعيله".
وأشارت السفارة، إلى أن "الجانب العراقي أكد أن الحكومة جادة في تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة، وأن هناك حرصا من رئيس الوزراء على تفعيل التعاون في جميع المجالات بين البلدين وبوتيرة أسرع لضمان تحقيق عوائد اقتصادية"، مؤكدين أن فتح معبر عرعر بين البلدين يُعد عاملاً أساسياً في تحقيق طفرة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".
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من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
وتلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤخرا، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، قدم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، ونيلها ثقة مجلس النواب"، مؤكدا أن للعراق دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما قدّم دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة". كما أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وحصوله على ثقة مجلس النواب العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع الرياض... رئيس وزراء العراق يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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