"عصية على كل معتد".. قطر تتحدث في ذكرى "قرصنة وكالة الأنباء"

وقالت الشيخة علياء إن "اليوم يصادف الذكرى السنوية الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها موقع وكالة الأنباء القطرية، وهي جريمة متكاملة الأركان وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، وذلك بنشر تصريحات مفبركة وعارية عن الصحة، لإيجاد ذريعة لفرض حصار جائر على دولة قطر".
وأضافت الشيخة علياء، عبر حسابها على تويتر: "إلا أن النوايا البغيضة والمبيتة وراء هذا العمل الدنيء، سرعان ما انكسرت أمام إرادة الشعب القطري والدبلوماسية الحكيمة التي كشفت للعالم أجمع بأن دولة قطر عصية على كل معتد".
وفي 23 مايو/ آيار عام 2017، نُشر على موقع وكالة الأنباء القطرية تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد حول مواضيع تتعلق بإيران وحماس والإخوان المسلمين، لكن سرعان ما أعلنت قطر أن موقع الوكالة تعرض للقرصنة نافية تلك التصريحات. وتصاعد بعدها التوتر إلى أن أعلنت الدول الأربع مقاطعة قطر في 5 يونيو/ حزيران.
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