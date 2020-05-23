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صحيفة تكشف عن مدة المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي للوصول إلى نتيجة

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وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة قالت "يجب ألّا نضحك على أنفسنا ونستبق نتائج المفاوضات بافتراضات وتحديد مواعيد غير واقعية، أنا معلوماتي من مراجع دولية على صلة ب​صندوق النقد​، أن المفاوضات ستستغرق على الأقل 4 أشهر، وهناك الكثير من التفاصيل التي قد تطرأ في ​النقاش​ وقد تؤخّر المفاوضات أكثر".

© AP Photo / Hussein Malla

وتابع المصدر قائلا :"يجب أن لا نبالغ في التفاؤل، فصندوق النقد قال إن خطة ​الحكومة اللبنانية​ هي بداية، ولم يلزم نفسه بوصفها إيجابية، لذلك علينا أن ننتظر إلى حين البدء في مناقشة الخطة تفصيلياً مع الصندوق، وكما أنه قد يوافق على المساعدة، فإنّه قد لا يوافق على الإطلاق، ويقول لنا بعد اشهر أنّ خطتكم لا تخولكم الحصول على أي مساعدة. لذلك يجب أن ننتظر، ونترك المفاوض اللبناني يشتغل شغله، ولا نربكه بمواقف وتصاريح غير واقعية".

وتؤكد مصادر اقتصادية أن شروط صندوق النقد لن تكون سهلة، لا سيما بالنسبة إلى الطلب من الحكومة اللبنانية تحرير صرف الليرة اللبنانية وإعادة هيكلة القطاع العام وفرض سياسة ضرائبية جديدة.

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