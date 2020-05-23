التحالف الدولي: تحيد قياديين اثنين بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال التحالف في بيان: "داهمت قوات سوريا الديمقراطية في 17 مايو بالتعاون مع التحالف موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، هما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي.
هذا وتم تدمير 85 في المئة من مدينة دير الزور، بسبب الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ووفقاً للعسكريين الروس، فإن السلطات المحلية مستعدة لإعادة بناء المدينة من تلقاء نفسها، ولكن لا يوجد ما يكفي من الناس لهذا الغرض.
أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافليوف، في وقت سابق أن الوضع في المناطق التي يسيطر عليها التحالف بقيادة الولايات المتحدة يزداد صعوبة.
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