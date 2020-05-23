شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم :" تم تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد من العائدين من السفر من دولة تركيا، وتم الكشف عليها من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف:" تقوم فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن أجمالي لحالات المصابة بكورونا 72، و الحالات النشطة31، بينما عدد المتعافين 38، فيما وصل عدد الوفيات3.