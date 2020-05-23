شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موريتانيا أن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال القاضي محمد محمود ولد غالي رئيس لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- "إن هلال شوال تأكد مساء الجمعة بعد رؤية بالعين المجردة لأربعين شخصا من بينهم ستة في عدة محافظات موريتانية".

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