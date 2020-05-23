الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين دون حضور المصلين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام في المسجدين الحرام والنبوي، دون حضور المصلين.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس، وفق جريدة الشرق الأوسط، أن «هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة كورونا التي ألقت بالعالم أجمع».



ودعا الدكتور السديس، الله أن يحفظ القيادة، ويعيد هذه المناسبة علينا في أفضل حال، ويزيل الجائحة عن العالم أجمع.