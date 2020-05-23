فحوصات تشخيص كورونا تصل غزة بتبرع من تركيا

غزة/محمد ماجد/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر السبت، تسلمها فحوصات مخبرية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ضمن مساعدات تركية وصلت الأراضي الفلسطينية في 5 مايو/ أيار الماضي .



وقالت الوزارة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه إن "المختبر المركزي بوزارة الصحة في قطاع غزة يستلم 20 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا من ضمن المساعدات التركية التي وصلت رام الله مؤخراً ".



وأضافت "ننتظر إرسال جهازين لفحص الفيروسات وفق الكشوف المخصصة لغزة".

وقدمت وزارة الصحة،الشكر لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المقدر لعموم شعبنا الفلسطيني.



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وتعتبر الفحوصات المخبرية جزء من المساعدات التي سلمها رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى دولة فلسطين، السفير أحمد رضا ديمير، في 5 مايو/ أيار الماضي، لوزارة الصحة في رام الله.

وفي 13 مايو الماضي،وصلت شاحنات مساعدات طبية تركية، إلى قطاع غزة، لدعم جهود مواجهة فيروس "كورونا".



وتتكون المساعدات التي سُلمت لوزارة الصحة في رام الله، نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "N-95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

وحتى مساء الجمعة، سجلت فلسطين 602 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك القدس والضفة وغزة، توفي منها 4، فيما تعافى 464.‎

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و295 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 339 ألفا، وتعافى أكثر من مليوني و139 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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