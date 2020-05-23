نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365
أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني السبت عفوا شاملا عن 195 من سجناء الحق العام.
وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان، إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم اتخاذه بناء علي تقرير من وزير العدل.
وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان أن اليوم السبت هو يوم عيد الفطر المبارك.
وأضافت اللجنة أنها توصلت إلي رؤية مستفيضة فى مناطق متفرقة من البلاد ومن بينهم ستة عدول.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا..عفو رئاسي عن 195 من سجناء الحق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.