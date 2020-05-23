موريتانيا..عفو رئاسي عن 195 من سجناء الحق العام

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني السبت عفوا شاملا عن 195 من سجناء الحق العام.



وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان، إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم اتخاذه بناء علي تقرير من وزير العدل.



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وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان أن اليوم السبت هو يوم عيد الفطر المبارك.



وأضافت اللجنة أنها توصلت إلي رؤية مستفيضة فى مناطق متفرقة من البلاد ومن بينهم ستة عدول.

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