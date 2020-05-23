رئيس موريتانيا: سنضطر للتعايش مع كورونا وعلينا الاستعداد لذلك

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إنه في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في بلاده "فإننا سنضطر للتعايش مع هذا الوباء لفترة".

جاء ذلك في خطاب ووجهه الغزواني، فجر السبت، إلى الشعب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان أن اليوم السبت هو يوم العيد.

وأضاف الرئيس قائلا "لابد لنا من أن نعي هذا الأمر بوضوح، ونحضر أنفسنا للتكيف معه، بالحرص على دوام تحقيق، أمثل توازن ممكن، بين ضرورة استمرارية النشاط الاقتصادي والحياة اليومية عموما، وبين وجوب الأخذ بأقوى أسباب الحيطة والاحتراز، في ذات الوقت. هذا هو الرهان الذي يتعين علينا كسبه".



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وأشار إلى أن استراتيجية بلاده لمكافحة كورونا "ستتطور باستمرار، للتكيف مع تطور مستويات انتشار الفيروس، لكنها ستظل محكومة بمجموعة من القواعد، أبرزها دوام الإسراع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الإستشفائية اللازمة".

وتابع "هذا بالإضافة للعمل على تأمين حاجات السوق المحلي من المحروقات والمواد الطبية والغذائية، العمل باستمرار على تخفيف الانعكاسات الاقتصادية السلبية للجائحة على المواطن، التحضير الجيد لما بعد الجائحة. وهو ما يعمل عليه فريق وزاري متعدد الاختصاصات".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 200 إصابة بينها 6 وفيات و6 حالات شفاء.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و303 آلاف، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و158 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.