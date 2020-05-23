تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365
أعلنت تونس، فجر السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مؤكدة ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 903 حالة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اطلع عليه مراسل الخليج 365.
وقالت وزارة الصحة التونسية إن الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا هما حالتان وافدتان من ضمن الذين تمّ ووضعهم في مركز حجر صحي اجباري.
وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بموجب ذلك إلى 1048 حالة إصابة مؤكدة.
وتابعت "الصحة التونسية" أن حالات الشفاء قد ارتفعت الى 903 حالة في حين استقر عدد الوفيات في 47 وفاة .
وأكدت أنها أجرت إلى حد الآن 46 ألفا و628 تحليلا مخبريا.
وحتى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و303 آلاف، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و158 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس- إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و903 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.