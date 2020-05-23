تونس- إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و903 حالة شفاء

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت تونس، فجر السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مؤكدة ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 903 حالة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا هما حالتان وافدتان من ضمن الذين تمّ ووضعهم في مركز حجر صحي اجباري.

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وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بموجب ذلك إلى 1048 حالة إصابة مؤكدة.

وتابعت "الصحة التونسية" أن حالات الشفاء قد ارتفعت الى 903 حالة في حين استقر عدد الوفيات في 47 وفاة .

وأكدت أنها أجرت إلى حد الآن 46 ألفا و628 تحليلا مخبريا.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و303 آلاف، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و158 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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