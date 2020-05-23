شكرا لقرائتكم خبر عن كانت تبكي.. والد مفقودة المدينة الطفلة «مسك» يكشف تفاصيل العثور عليها في منزل مهجور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

كشف مناور الحربي، والد الطفلة “مسك” التي اختفت عن منزل أسرتها أكثر من 12 ساعة، وسط ظروف غامضة وحالة من الخوف عاشتها العائلة، حتى العثور عليها وسط مباني مهجورة.

ونقلت “العربية.نت”، عن “الحربي”، قوله: “12 ساعة كانت علينا عصيبة في البحث عن طفلتي، إلى حين العثور عليها في منزل مهجور في حي أبو كبير حمراء الأسد الواقع بين مسجد الميقات على طريق الجامعات”.

وأكد والد الطفلة “مسك”، أنها “بحالة جيدة بعد العثور عليها، وتم نقلها في مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة للكشف عليها والاطمئنان على صحتها”.

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وبعد اختفاء الطفلة، تصدر هاشتاق “#مفقودة_المدينة_الطفلة_مسك”، تريند تويتر في المملكة، ومطالبات بالبحث عنها، ونشر صورها، وسط تفاعل كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعية.

بدوره، لاحظ مشرف العمليات المتحدث الرسمي لجمعية “ساعد” بالمدينة المنورة، إعلان الأسرة عن اختفاء طفلتهم عبر “تويتر”؛ فتواصل مع والدها؛ للحصول على بعض المعلومات منه.

وانضم على الفور فريق البحث التطوعي من جمعية “ساعد” لعمل فريق الدفاع المدني، وتعاونوا في مهام البحث عن الطفلة حتى أُعلن الساعة التاسعة مساء أمس الليلة العثور عليها.

ووجد أحد رجال الدفاع المدني الطفلة “مسك” وهي تبكي داخل منزل شعبي مهجور، يبعد عن منزل أسرتها بمسافة تصل لنحو 500 متر، وذلك بحضور أعضاء فريق “ساعد”.

وقدَّم والد الطفلة “مسك” شكره لإمارة المدينة المنورة والجهات الأمنية ودوريات الأمن ومدير شرطة المدينة والقطاع الامني بالمدينة المنورة على كافة الجهود المبذولة للعثور عليها.