ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس إلى 1048 حالة



وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " ، أنه تم تسجيل 903 حالات شفاء، و 47 حالة وفاة، منذ ظهور هذا الفيروس في تونس يوم 2 مارس الماضي.

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وأضاف البيان أن تونس قامت بإجراء 46628 تحليلاً مخبريًا إجماليًا، مشيرًا إلى وجود 98 حالة حاملة للفيروس حاليًا من بينهم 3 مقيمين في المستشفيات.