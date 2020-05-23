شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية صحوا بالإمارات حار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم السبت، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطولا للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، فيما تشهد الإمارات طقسا صحوا، بينما تشهد البحرين طقس حار جدا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثير للأتربة و الغبار على شمال و شمال غرب المملكة.

الإمارات

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توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، مشيرا إلى أن الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 28:08.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون حسن ولكنه حار خلال النهار، مشيرا إلى أن الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وتتحول إلى متقلبة الاتجاه هذه الليلة، فيما يصل ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.