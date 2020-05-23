الشؤون الكويتية تنفى إدارة نظام ميكنة الوزارة من خارج البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، صحة ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن نظام الميكنة بالوزارة، يدار من خارج الكويت، مشددة على أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما.
وقالت الهاجري - في تصريح مساء الجمعة - إن قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، هي ملك للوزارة وموجودة في مراكزها الرئيسية لإدارة الرعاية الأسرية، وعلى أجهزة الخوادم الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية في غرف الحاسبات الرئيسية والاحتياطية.
وأضافت أن فريق الحاسب الآلي بالوزارة بقيادة مدير الإدارة، هو المشرف العام والقائم على المتابعة الفنية لجميع الأنظمة الآلية، بما فيها نظام ميكنة الرعاية الأسرية.
وأوضحت أن أي نظام آلي بالوزارة، يتم إنشاؤه بالتنسيق مع الجهاز المركزي الكويتي لتكنولوجيا المعلومات، مع وجود فنيين على مستوى عال من الكفاءة، للاستجابة لكل الأعطال والإنذارات الفنية والأمنية بسرعة وفعالية وعلى مدار الساعة في جميع الأوقات، سواء من إدارة الحاسب الآلي ذاتها، أو من موظفي قسم الحاسب الآلي في إدارة الرعاية الأسرية من ذوي الاختصاص.
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