شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الحرمين» يوافق على إقامة صلاة العيد في المسجدين الحرام والنبوي دون حضور المصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، موافقته على إقامة صلاة عيد الفطر في المسجدين الحرام والنبوي مع إيقاف حضور المصلين.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

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ودعا “السديس” الله عزَّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجَّه أمس الجمعة، المؤذنين بترديد تكبيرات عيد الفطر في الجوامع والمساجد من بعد صلاة الفجر وحتى موعد صلاة العيد؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم.