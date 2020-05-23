شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروّع.. مركبة تنشطر نصفين بعد اصطدامها بـ«عمود إنارة» في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انشطرت مركبة إلى نصفين، أمس الجمعة، بعد اصطدامها بعمود إنارة في قرية الحمدة بني سار في منطقة الباحة؛ ما أسفر عن حالة وفاة، وإصابة خطيرة لشاب.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر في الباحة عماد الزهراني: إن “غرفة عمليات (الهلال الأحمر) في الباحة تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم مركبة بعمود إنارة”.

وأوضح “الزهراني” أن البلاغ كان في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة”، مؤكدًا توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

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وأكد المتحدث أنه “نتج عن الحادث حالة وفاة وإصابة خطيرة، وقد تم التعامل معهما والتدخل إسعافيًا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة”.