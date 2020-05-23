خليفة ونائبه ومحمد بن زايد وسلطان والحكام يتبادلون التهاني بالعيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه في البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم بالمزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية بالعزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، تهاني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما هنأ صاحب السمو ولي عهد أبوظبي صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه بهذه المناسبة المباركة عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبقيه ذخراً للوطن وراعياً لمسيرته ونهضته المباركة، وأن ينعم على وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ببرقيات تهنئة إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

و تمنت سموها لهن الخير والسعادة، ولشعوب بلادهن المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة والمجد.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الدولة، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن غداً الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، رئيس اللجنة في بيان صدر مساء أمس، إن اللجنة بعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعليه، فإن اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، هو المتمم لشهر رمضان، وغداً الأحد الموافق 24 مايو، هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية؛ أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بالمناسبة.

وهنأ المجلس شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة داعياً الله تعالى أن ينعم على العالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

وقال العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «تأتي علينا هذه المناسبة الغالية على قلوبنا ونحن نمر بظروف استثنائية عاناها العالم أجمع إلا أن الله تعالى قد أكرمنا وأنعم علينا في هذه الدولة المباركة بقيادة استثنائية تعاملت مع هذه الظروف بحكمة وحنكة جعلت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التصدي لهذا الوباء».

وأضاف: «إن هذه النعم التي نتقلب بين جنباتها توجب علينا أن نزيد من شكرنا لله تعالى وأن نستجيب بكل الوسائل المتاحة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تفرضها الجهات المعنية في الدولة والتي تضمن لنا - بإذن الله تعالى - الحفاظ على صحتنا وسلامتنا جميعاً في مثل هذه الظروف».

ونبه إلى أن العيد هو موسم للفرح والسرور بما أنعم الله به علينا من تمام النعمة بصيام وقيام هذا الشهر الفضيل إلا أنه ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا الفرح بوعي يضمن لنا التوازن بين عباداتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وبين المحافظة على صحتنا وصحة مجتمعنا وسلامته، فقد أفتى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بإقامة صلاة العيد في البيوت في ظل الظروف الراهنة لمنع الضرر عن الناس.

(وام)