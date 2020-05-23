130 مليون دولار قيمة مساعدات الإمارات لمكافحة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، أمس الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال عيسى سالم محمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أفغانستان: «إن دولة الإمارات ملتزمة بتزويد العاملين في الخطوط الأمامية في أفغانستان بالمعدات الواقية المناسبة؛ للمحافظة على صحتهم وسلامتهم في مواجهة جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «هذه المساعدات المتعددة هي خير دليل على تصميم دولة الإمارات على تعاونها ووقوفها إلى جانب أفغانستان؛ لدعم جهودها في الحد من انتشار الوباء».

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في مارس/‏آذار، شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى أفغانستان احتوت على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

على صعيد متصل، ارتفعت قيمة جهود دولة الإمارات العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد إلى نحو 130 مليون دولار، حيث قامت الدولة بتقديم أكثر من 641 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 55 دولة حول العالم،استفاد منها أكثر من 640 ألفاً من العاملين في المجال الصحي لدعمهم في مواجهة هذا الفيروس بشكل مباشر.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال أحدث تقرير لها أنه سيستفيد من هذه المساعدات أكثر من 64 مليون شخص بشكل غير مباشر، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات العالمية لدعم الدول الشقيقة والصديقة، مضيفة أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تضامنت ومدت يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» وبدأت بالتخطيط المبكر للعديد من المبادرات الإنسانية التي من شأنها محاصرة انتشار الفيروس.

وذكرت الوزارة أن 80% من حجم الاستجابة الدولية تم إرسالها من دولة الإمارات إلى الدول المتأثرة، كما نقلت الدولة 2 مستشفى ميداني من النرويج إلى غانا وأثيوبيا يتبعان برنامج الأغذية العالمي، كما تم تقديم 10 ملايين دولار مساعدات عينية لمنظمة الصحة العالمية، وارتفع عدد الدول التي تم إرسال مساعدات لها من مخازن المنظمات الدولية الموجودة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى 98 دولة بواقع 132 شحنة.

ووفقاً لتقرير فقد جاءت اليمن على رأس قائمة الدول الأكثر تلقياً للمساعدات بواقع 86 طناً ثم تبعتها المملكة المتحدة ب 60 طناً، وإيران 33 طناً وإندونيسيا وصربيا والصين 20 طناً وباكستان 18.3 طن وفلسطين 16.2 طن وأثيوبيا 15 طن وكولومبيا 13 طناً.

وبين التقرير أن المساعدات الإماراتية في شهر مارس بلغت 195 طناً تم إرسالها إلى 15 دولة، وفي شهر أبريل 214 طناً مرسلة إلى 19 دولة، وفي شهر مايو بلغت 231 طناً تم إرسالها إلى 21 دولة.

وأرسلت الدولة مؤخراً طائرة مساعدات إلى غامبيا تحتوي على 4 أطنان من الإمدادات الطبية وطائرة تحتوي على 7 أطنان إلى كل من رومانيا وألبانيا ومونتينيغرو وبيلا روسيا والهند وبنجلاديش والفلبين وطائرة مساعدات تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان وطائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا وطائرة مساعدات تحتوي على 20 طناً من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا و 4000 سلة غذائية تزن 171 طناً و 200 كيلو جرام من المساعدات والمواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية للأسر غير القادرة بمديرية الشحر في حضرموت باليمن وطائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان.