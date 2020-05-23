دراستان تُظهران نتائج إيجابية لنجاح اللقاحات قيد التطوير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراستان حديثتان إلى ما يمكن اعتباره أول دليل علمي على أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تؤدي إلى خلق مناعة تمنع من الإصابة به مرة أخرى.
وخلال الدراسة، أصاب الباحثون 9 قرود ب«كوفيد 19» ، وبعد التعافي تم تعريض القرود مرة أخرى للإصابة بالفيروس ، إلا أن القرود التسعة لم تُظهر أي إصابة جديدة بالمرض.
ويأمل العلماء في جامعة هارفارد الأمريكية، أن تكون تلك النتائج علامة إيجابية على نجاح اللقاحات قيد التطوير لكبح تفشي الفيروس .
وقال الدكتور دان باروش، الباحث في مركز أبحاث الفيروسات واللقاحات في هارفارد ، إن النتائج تشير إلى أن الحيوانات «تطور مناعة طبيعية تحمي من إعادة التعرض للإصابة».
ويفترض العلماء أن الأجسام المضادة المنتجة استجابة للفيروس، تقي من الإصابة به.
وفي الدراسة الثانية اختبر الدكتور باروش وزملاؤه 25 قرداً، تلقت نماذج من 6 لقاحات، لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة المنتجة توفر الحماية من الإصابة بالفيروس، ثم قام فريق البحث بتعريض هذه القرود، و10 حيوانات أخرى «ضابطة لنتائج التجربة»، للفيروس.
وقال باروش إن جميع «الحيوانات الضابطة» في التجربة، أظهرت درجات عالية من الفيروس في أنوفها ورئتيها، لكن الحيوانات الملقحة أظهرت «درجة كبيرة من الحماية ضد الفيروس».
وهذه الدراسات التي تمت مراجعتها، لا تثبت حتى الآن بشكل نهائي أن البشر يطورون مناعة أو إلى متى قد تستمر. (وكالات)
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