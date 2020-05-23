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منع مخلوف من مغادرة سوريا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وزارة العدل السورية، أمس الأول الخميس، قراراً منعت بموجبه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، وأحد الأعمدة الاقتصادية للدولة منذ عقود، من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة على إحدى شركاته.

ويرأس مخلوف «سيريتل»، أكبر شركة اتصالات في سوريا، وهو يخوض صراعاً مع السلطات التي تطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته. وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة أموال تقول إنها مستحقة على «سيريتل»، نظير الإبقاء على رخصتها. لكن مخلوف وصف اتهامات هيئة الاتصالات بأنها غير مبررة، وظالمة. (وكالات)

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