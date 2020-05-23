شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغني الغيني موري كانتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المغني والمؤلف الموسيقي الغيني موري كانتيه المعروف بأغنيته الشهيرة «يكيه يكيه» الصادرة في الثمانينات، أمس الجمعة، عن 70 عاماً في أحد مستشفيات كوناكري.

وساهم موري كانتيه في نشر الموسيقا الإفريقية والغينية عبر العالم. وبيعت ملايين النسخ من أغنية «يكيه يكيه» الصادارة عام 1987، وتصدرت تصنيفات الأغاني في الكثير من البلدان.

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