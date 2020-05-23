شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء عربياً..والأردن يتـوسـع بعـزل عمـارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان-القاهرة-بيروت

الخليج،وكالات:

ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول العربية،أمس الجمعة فيما بدأت أجهزة الأمن المصرية أمس، بتنفيذ خطة انتشار أمني مُكثفة، استعداداً لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك،في حين فرضت السلطات الأردنية أمس عزلاً واسعاً على عشرات العمارات في عمّان لاكتشاف إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية،أمس عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات 67719.

كما أعلنت الوزارة عن 13 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، فيما تعافى 2963 وإجمالي المتعافين يتجاوز 39 ألفاً.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، أمس، أن الجهات الأمنية بدأت عند الساعة الخامسة من عصر أمس بتطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل.

وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 424 إصابة بكورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 6794 حالة،

وأشارت إلى أن 1821 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 32 حالة.

ومن جهتها،قالت وزارة الصحة القطرية إن إجمالي الإصابات بكورونا تجاوز 40 ألفاً بعد تسجيل 1830 إصابة جديدة،كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 19 حالة.

لبنان: 62 إصابة وإقفال بلدات

وفي لبنان،أعلنت وزارة الصحة،أمس عن تسجيل 62 إصابة بكورونا ليرتفع العدد إلى 1086.

إلى ذلك،أصدر محافظ جبل لبنان القاضي ​محمد المكاوي​ قراراً أمس بعزل بلدة مزيود الشوفية بعد تسجيل 15 إصابة فيها.

كما قررت بلدية المرج في البقاع الأوسط الإقفال التام بعد مخالطة 150 شخصاً لشاب مصاب بالفيروس.وأقفل 21 مدخلاً في بلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط، وذلك بعد تسجيل إصابات عدة في البلدة.

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كما أعلنت بلدة بر إلياس إقفال مداخلها ومحالها تحسباً بعد ارتفاع الإصابات في جارتها مجدل عنجر.

كما تمّ عزل مبنى في رأس النبع في بيروت بعد إصابة عدد كبير من العمال .

وأصدر وزير الداخلية ​تعميماً يطلب فيه منع الاحتفالات والتجمعات في ​عيد الفطر​ المبارك.

حجر 55 عمارة في عمّان

وفرضت السلطات الأردنية، أمس عزلاً واسعاً على عشرات العمارات في عمّان لاكتشاف إصابات جديدة.

واتخذت الجهات المعنية إجراءات الحجر على نحو 55 عمارة في منطقة»جاوا»جنوبي العاصمة وذلك لمدة أسبوعين.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 16 إصابة جديدة بينها 4 مخالطين لسائق شاحنة في عمّان بإجمالي 700 حالة وارتفاع الشفاء إلى 432 متعافياً.

إلى ذلك،بدأت أجهزة الأمن المصرية أمس، بتنفيذ خطة انتشار أمني مُكثفة، شملت المحاور والشوارع والميادين الرئيسية، استعداداً لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات طوال أسبوع العيد، للحد من انتشار كورونا.

وكانت السلطات علقت صلاة العيد في المساجد والساحات.

وأعلنت مصر أمس، عن وفاة 11 شخصاً وتسجيل 783 حالة جديدة بكورونا،فيما تم تعافي 157 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4374 حالة.

ودعا خطيب الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى، الشيخ محمد سليم، أمام عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف ورجال الدين، إلى الصبر مع استمرار الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار كورونا وأعلن أن المسجد سيفتح أبوابة للصلاة في بداية الأسبوع الذي يلي عيد الفطر.وأعلنت الجزائر،أمس تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7918 حالة.

كما أعلن المغرب،أمس تسجيل 121 اصابة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 7332 حالة،فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء ليصل مجموع المتعافين إلى 4377 .

موريتانيا تعلق صلاة العيد

وقررت وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا تعليق صلاة عيد الفطر في جميع المساجد والساحات ،وهددت بملاحقة ناشري الشائعات عن الوباء.