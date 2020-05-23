مبعوث الكاظمي: زيارتي إلى الرياض لتطوير العلاقات مع السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

كشف وزير المالية العراقية علي عبد الأمير علاوي، مبعوث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية، أمس الجمعة، عن ثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع الرياض ودعم الاقتصاد العراقي، في وقت وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعوة إلى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لزيارة العراق.

وقال علاوي، إن «الهدف من زيارته إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، والمحور الثاني تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات»، لافتاً إلى أن «المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري». وأضاف علاوي، أن «لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين». وتابع، أن «الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد»، مشدداً على أن «العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين». وأكد علاوي، أن «هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات السارية وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلاً عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضاً»، مبيناً أن «جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية»، داعياً إلى «ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار واستبدال تلك القوانين ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة». وبيّن أن «الجهاز الإداري الآن بالعراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، ويوجد فيه خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليس لها علاقة بالعمل الاستثماري، تتدخل من أجل المنفعة الخاصة والحزبية، والتي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي»، لافتاً إلى أن «المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة، فإنها تتطلب تشجيعاً من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات».

من جهة أخرى، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، أن «الحلبوسي أجرى اتصالاً هاتفياً بفضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، قدَّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يحفظ أمتنا والإنسانية، ويرفع عنها البلاء والوباء». وأبدى الحلبوسي، وفقاً للبيان «كل التقدير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف»، موجِّهاً دعوة إلى «شيخ الأزهر لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها في أقرب وقت»، مؤكداً أن زيارة البرلمان العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.