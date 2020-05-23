مقتل شخص واختطاف آخر في إنزال للتحالف بريف دير الزور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت مروحيات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن،إنزالاً جوياً في قرية الشحيل، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، في سوريا، واعتقلت شخصاً من أهالي القرية، كما قتلت عنصراً سابقاً في تنظيم «داعش»، في وقت شهد ريف إدلب الجنوبي عمليات قصف متقطعة في إطار الخروق المتواصلة لوقف إطلاق النار، بينما دخل رتل تركي جديد مؤلف من نحو 100 آلية عسكرية معبر كفرلوسين، بريف إدلب الشمالي، باتجاه نقاط المراقبة التركية في منطقة «خفض التصعيد».

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصادر محلية، أن مروحيات تابعة لقوات «التحالف الأمريكي» نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً على قرية الشحيل بعد تطويق القرية من قبل مجموعات «قسد»، (قوات سوريا الديمقراطية)، واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية، وقادته إلى جهة مجهولة.

من جهته، ذكر المرصد السوري أن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جديدة ضمن ريف دير الزور الشرقي، مستهدفاً منزل في بلدة الشحيل، يعود لشخص تقطنه عائلة نازحة، حيث داهمت قوة من قوات سوريا الديمقراطية، والتحالف، المنزل، واعتقلوا الرجال من العائلة، من دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة، فيما جرى قتل عنصر سابق في «ديوان العقارات» لدى تنظيم «داعش» عقب إطلاق الرصاص عليه، وهو يسكن جانب المنزل المستهدف. من جهة أخرى، ذكر المرصد أنه رصد الليلة قبل الماضية، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الحكومية على قريتي سفوهن والفطيرة بجبل الزاوية، جنوبي إدلب.

إلى ذلك، ذكر المرصد أن رتلاً تركياً دخل، أمس الجمعة، من معبر كفرلوسين، شمالي إدلب، متجهاً نحو منطقة «خفض التصعيد»، ويتألف الرتل من نحو 100 آلية، تضم دبابات، ومصفحات، حيث توجه نحو المواقع التركية المنتشرة في المنطقة. (وكالات)