الاختيار يجتاح الإنترنت.. و«ملحمة البرث» الثالثة عالمياً في «تويتر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر



«رجالنا العالم بيحكي عنهم»، هكذا علق صناع مسلسل «الاختيار» بعد النجاح الساحق وعدد المشاهدات غير المسبوقة التي حققتها الحلقة ال 28 من المسلسل المعنونة ب «ملحمة البرث»، وبثتها القنوات الفضائية العربية مساء أمس الأول الخميس. ويتناول المسلسل، قصة الضابط المصري الراحل أحمد منسي، الذي استشهد في هجوم إرهابي في منطقة البرث بسيناء عام 2017. وهو من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة «سينرجي».

جاء وسم «ملحمة البرث» الثالث في «تويتر» على مستوى العالم، ولم يكن هذا الوسم الوحيد الذي حقق نجاحاً، أمس الأول الخميس، إذ انتشر العديد من الأوسمة الأخرى مثل «الاختيار» و«منسي» و«المنسي» و«عسكري هرم»، واحتلت قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في «تويتر» داخل مصر، وظلت متداولة على نطاق واسع حتى صباح أمس الجمعة، بمئات الآلاف من التغريدات. ووصلت مشاهدات المسلسل لعشرات الملايين، على مواقع التواصل وصفحة قناة «ON E» التي عرضت الحلقة مباشرة بالتزامن مع عرضها على التلفزيون، ومنصة «شاهد» التي جاءت مشاهدتها مرتفعة وصنف العمل مساء أمس الأول الأكثر مشاهدة ضمن الأعمال المعروضة على المنصة.



دور الفن



توزعت التغريدات بين الإشادة بجنود الجيش المصري الذين واجهوا عناصر الإرهاب في سيناء بكل قوة، والثناء على فريق عمل المسلسل. وتفاعل فنانون ونقاد مع الحلقة، مشيدين بأداء فريق عمل المسلسل، ودور جنود الجيش المصري في حماية البلاد من الأخطار، وقالوا إن المسلسل يعتبر تفعيلاً لدور الفن الحقيقي في المجتمع المصري، كما أن له دوراً مهماً في تربية الأجيال الجديدة على الوطنية وتخليد قصص وحكايات هؤلاء الأبطال في عقولهم. وكتبت الفنانة منى زكى، عبر حسابها في «إنستجرام»: «شكراً قواتنا المسلحة..عندنا جيش مصري بنفتخر بيه وجيش تاني من أمهات وأرامل الشهداء أكيد فخورين بأبنائهم وأزواجهم رغم الفراق والبعاد.. ربنا يصبر كل أم وكل أخت وكل زوج وكل مصري فقد عزيزاً من أجل أرضنا».

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه في «إنستجرام»: «ألف مبروك واحد من أجمل الأعمال الوطنية على مدار التاريخ، أعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرّف من كل نجوم العمل، الكل أبدع، الكل أعطى كل ما في وسعه لتوصيل أقرب صورة للواقع.. شكراً أمير كرارة، شكراً بيتر ميمي، شكراً باهر دويدار، شكراً للشركة المنتجة التي لم تبخل بأي شيء لخروج هذا العمل التاريخي بهذا الشكل المشرّف».

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ردود الأفعال



قال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عبر حسابه في «تويتر»: «ياريت ردود الأفعال على مسلسل الاختيار من الأطفال ومنهم ابني اللي عايش بكل حواسه وتعلّم الوطنية من مسلسل وتأثيره برضه على الكبار يكون سبباً لتغيير مفهوم الفن عند الناس». ونشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه في «إنستجرام»، صورة للبطل أحمد المنسي، وعلق: «تحية لشهداء الوطن.. مسلسل الاختيار ملحمة وطنية، تحية لكل صُنّاعِه، كلنا جيش مصر ولا يمكن ننسى العهد تحيا مصر».

وكتبت الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، عبر حسابها في «إنستجرام»: «الاختيار وجع قلب بطعم حلاوة الشهادة ربنا يرحم الأبطال الحقيقين وأشكر كل إنسان تعب واجتهد وشارك في هذا العمل الوطني». وأشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بأحداث الحلقة 28 من المسلسل، وغرّد طعيمة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قائلاً: «ده الفرق بين اللي بيموت بطل، وبين اللي بيموتوا وهُم بيهربوا في الصحراء». كما هنأت الفنانة ناهد السباعي أبطال وصناع المسلسل بعد نجاحهم في تجسيد جانب من حقيقة ملحمة البرث، ونشرت السباعي صورة لأبطال الملحمة الحقيقية على حسابها بموقع «انستجرام».



توحيد الصفوف



من ناحية أخرى تصدرت صور صممها الفنان المصري الشاب محمد جابر صفحات عدد من النجوم المصريين بعد أن نشر عبر مواقع التواصل مجموعة من الصور لأبطال الكتيبة 103 الحقيقيين إلى جوار أبطال المسلسل وبينهم أمير كرارة في لقطة مع الشهيد أحمد منسي، وأحمد صلاح حسني مع الشهيد العقيد رامي حسنين. ووجه الشكر للقائمين على العمل وتوحيد صفوف الشعب المصري حول جيشهم.