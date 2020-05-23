شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة مفاوضات السلام السودانية: الجبهة الثورية ملتزمة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال قلواك، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقدته الوساطة اليوم مع قيادات الجبهة الثورية بجوبا، إن رئيس "حركة تحرير السودان" منى اركو مناوي انسحب من الجبهة الثورية وعاد لاسمه القديم "حركة تحرير السودان".



وأكد توت قلواك التزام مناوي بتحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أنه سينسق مع مسار دارفور بالجبهة الثورية، مشددا على أن الجبهة الثورية السودانية واحدة، وليس هناك جبهتان.



وأشار إلى استمرار المفاوضات، متوقعا قرب تحقيق السلام في السودان، حيث أوشكت الأطراف المتفاوضة على الوصول إلى نهايته.