العراق.. إصابة شرطي باشتباكات مع عناصر منظمة مقربة من إيران

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أصيب شرطي عراقي، الجمعة، في اشتباكات بالأيدي بين قوات أمنية وعناصر منظمة مقربة من إيران، في محافظة البصرة، بحسب مصدر عسكري.

وفي حديث مع الخليج 365، قال الملازم في الجيش محمد خلف، ضمن قيادة عمليات المحافظة (جنوب)، إن عشرات من عناصر منظمة "ثأر الله" ومناصريهم، احتشدوا أمام مقر لها في مدينة البصرة (مركز المحافظة) وطالبوا قوات الأمن بتسليمهم إياه وإطلاق سراح موقوفيها.

وأوضح خلف أن "الموقف تطور لاحقا بعد محاولة أنصار المنظمة إخراج عناصر الأمن من المبنى بالقوة، واندلعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة شرطي بجراح طفيفة".

والإثنين الماضي، سيطرت قوة أمنية خاصة على مقر المنظمة بالبصرة، وأوقفت 4 على الأقل من عناصر حمايته، وذلك على خلفية مقتل متظاهر وإصابة 5 آخرين، إثر إطلاق العناصر، مساء الأحد، النار تجاه عشرات المحتجين خلال محاولتهم اقتحام المقر.

ومنظمة "ثأر الله" تتخذ من البصرة مقرا لها، ويتزعمها يوسف الموسوي، المدعوم من إيران والمطلوب للقضاء العراقي بتهم القتل والاختطاف خلال أعمال عنف طائفي شهدتها البلاد بين عامي 2006-2007.

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ولم يتسن التأكد إن كانت التهم الموجهة إلى الموسوي قد أسقطت عنه أم لا، لكن الغطاء السياسي الذي توفره المنظمة له قد يكون سببا لعدم محاكمته.



وفي 10 مايو/ أيار الجاري، استأنف آلاف المتظاهرين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.



يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.



وأوقفت جائحة كورونا، في 17 مارس/ آذار الماضي، الاحتجاجات مع استثناءات بسيطة.



وكان الحراك الشعبي المناهض للحكومة والأحزاب النافذة، بدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخللته أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.

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