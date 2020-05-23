التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين اثنين من "داعش" في سوريا

واشنطن/ الخليج 365
أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، مقتل قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وأفاد بيان صادر عن التحالف، بأن قواتها نفذت مع ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري)، عملية مداهمة استهدفت مخبأ لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور (شرق).
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل المدعو أحمد إسماعيل الزاوي، المسؤول عن شمالي بغداد.
كما أدت العملية إلى مقتل المدعو أحمد عبدو محمد حسن الجغيفي، المسؤول المزعوم عن العمليات اللوجستية لدى التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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