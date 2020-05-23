العراق.. احتراق أكثر من 100 ألف دونم من المحاصيل الزراعية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، احتراق أكثر من 100 ألف دونم من المحاصيل الزراعية خلال شهر في محافظات وسط وشمال وجنوب البلاد.

وقالت المديرية، في إحصائية للحرائق للفترة من 21 أبريل/نيسان ولغاية 22 مايو/آيار، صدرت ليل الجمعة/السبت، إن "عدد حوادث الحرائق للمحاصيل الزراعية للفترة المذكورة بلغت 164 حادثا، وشملت إحتراق مساحة 101222دونما من المحاصيل الزراعية".

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وأضحت المديرية أن "محافظة صلاح الدين (شمال) الأكثر تضررا بـ48 حادث حريق، ثم محافظة نينوى (شمال) 25 حريقا ومحافظة ديالى (شرق) 20 حريقا".

وتابع البيان أن "56 من حوادث الحرائق ناجمة عن عطب أسلاك الكهرباء و27 جراء شرارة نار من مكائن حصاد القمح والشعير، و18 مصدر نار خارجي و13 ناجمة عن أعقاب السجائر و9 حرائق متعمداة، و8 ناجمة عن عمل إرهابي و34 حادث حريق لا يزال قيد التحقيق.

ويتهم مزارعون مسلحي تنظيم "داعش" وجهات غير محددة بإضرام النيران في حقول القمح والشعير خلال فترة الحصاد؛ لمنع البلاد من الوصول إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.