السيسي والبرهان يستعرضان قضايا إقليمية ودولية

الخرطوم/ الخليج 365 بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الجمعة، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقت الخليج 365 نسخة منه. Advertisements وقال البيان إن البرهان تلقى اتصالا هاتفياً من السيسي، استعرضا خلاله القضايا الإقليمية والدولية، ومسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وأضاف أن السيسي هنأ البرهان بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للسودان وشعبه المزيد من الاستقرار والسلام والتقدم. ووفق المصدر نفسه، تلقى البرهان برقيات تهنئة بمناسبة العيد، من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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