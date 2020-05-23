كورونا.. فلسطين تعلق الحركة بعطلة عيد الفطر

أيسر العيس/ الخليج 365منعت الحكومة الفلسطينية، مساء الجمعة، الحركة والتنقل في كافة المحافظات بالضفة الغربية المحتلة.

ويستمر القرار حتى مساء الإثنين القادم، في إطار إجراءات بالتزامن مع حلول عيد الفطر، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفق مراسل الخليج 365، بدت الشوارع داخل المدن، وبالطرقات الرابطة بينها، خالية من المارة.

والسبت، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، قرار منع الحركة كاملة في جميع المدن والمخيمات والقرى، من مساء الجمعة، وحتى نهاية يوم الإثنين.

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وأضاف اشتية، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة خلال الفترة المذكورة ما عدا المخابز والصيدليات.

ووفق اشتية، ستتم مراجعة كامل الإجراءات المتخذة الأسبوع المقبل، من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها في فترة ما بعد عيد الفطر.

وحتى الجمعة، سجلت فلسطين 602 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك القدس والضفة وغزة، توفي منها 4، فيما تعافى 464.

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