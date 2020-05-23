العيد الأحد بـ18 دولة عربية.. و3 تستطلع السبت

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت 18 دولة عربية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك إثر تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، بحسب ما أعلنت الجهات المختصة في تلك الدول، وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين ومصر الأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن والصومال وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي وجزر القمر.

وتتوافق بداية العيد في تلك الدول مع تركيا، التي يبدأ فيها الأحد، بحسب ما أعلنته أنقرة استنادا إلى حسابات فلكية.

ففي السعودية، أعلنت المحكمة العليا تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، أن الأحد هو أول أيام العيد، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شوال مساءً، وعليه يكون السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي أبوظبي، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي القاهرة، أعلن مفتي مصر شوقي علام، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وفي عمان، أعلن مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

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وفي تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ‎، في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول، في بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، في مؤتمر صحفي، أن الأحد أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الجمعة)، وعليه فإن السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ويكون الأحد أول أيام عيد الفطر".

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في بيان، أن السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر. واتفقت دار الإفتاء، التابعة لحكومة الحوثيين، في موعد العيد؛ حيث أعلنت في بيان أنه سيكون الأحد.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، لعدم ثبوث رؤية هلال شوال مساءً، وعليه فإن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي طرابلس، أعلن مفتي ليبيا الصادق الغرياني، في كلمة متلفزة، أن الأحد هو أول أيام العيد نظرا لتعذر رؤية شهر هلال شوال مساء الجمعة، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بهذا الخصوص.

على النحو ذاته، أعلنت الجهات المختصة في جيبوتي وجزر القمر، أن الأحد أول أيام العيد، وأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، بحسب إعلام محلي.

وثمة دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال مساء السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل/ نيسان، لذلك يوافق الجمعة 28 منه. كما يستلطع الشيعة في العراق ولبنان العراق مساء السبت للسبب ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.