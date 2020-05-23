بالصور.. «مدني الجوف» يُنقذ طفلاً سقط بين خزان مياه وسور بالقريات

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جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد الرمال: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء أمس الجمعة من إنقاذ طفل سقط بين خزان مياه خرساني وسور يبلغ طوله ٣ أمتار. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات ، باشرت بلاغاً عن حادث سقوط طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بين خزان خرساني وسور وتم إخراجه -ولله الحمد- وجرى نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر للاطمئنان على وضعه الصحي. Advertisements

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