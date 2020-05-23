شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «شرطة المدينة» بشأن العثور على الطفلة المفقودة «مسك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من العثور على طفلة مفقودة تبلغ من العمر سنة ونصف، في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، إثر بلاغ من أسرتها، وذلك بمشاركة أحد الفرق التطوعية، وقد أجريت الفحوصات الطبية المناسبة للطفلة، وإعادتها لأسرتها سالمة ولله الحمد.

وكانت الطفلة مسك مناور، فُقدت أثناء خروجها صباح الجمعة من منزل أسرتها في حي حمراء أسد بالمدينة المنورة، فيما عثرت عليها الجهات الأمنية وفرق المتطوعين مساءً بمبنى قيد الإنشاء.