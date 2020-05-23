"أنصار الله": تجدد الغارات الجوية للتحالف على مأرب وحجة

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف جدد قصف محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بـ 13 غارة توزعت على مديريتي مدغل ومجزر شمال غربي المحافظة، وذلك بعد ساعات من تنفيذه 3 غارات على مديرية صرواح غرب مأرب.
وأضافت أن محافظة حجة شمال شرقي اليمن، تعرضت إلى 7 غارات جوية استهدفت مديرية حرض شمال غربي المحافظة.
في سياق آخر، قالت "أنصار الله"، إن الجيش السعودي شن قصفاً صاروخيا ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبة بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
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