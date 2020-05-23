شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السودانى يتابع ظاهرة الوفيات الغامضة فى شمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل وزير شئون مجلس الوزراء السودانى السفير عمر بشير مانيس، لمواطنى ولاية شمال دارفور (شمال دارفور) تعازى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك فى الوفيات مجهولة السبب، التى رُصدت فى الولاية الأيام الماضية.

وزار مانيس، اليوم الجمعة، شمال دارفور، واجتمع مع والى الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، بحضور وزير الحكم الاتحادى الدكتور يوسف آدم الضي، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتورة سارة عبدالعظيم، ومدير عام إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة الدكتور بابكر مقبول.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التى اتخذتها الولاية للتصدى لجائحة كورونا، وتقرير وزارة الصحة بولاية شمال دارفور حول حالات الإصابة بالفيروس ونسبة الوفيات، حيث ذكر التقرير أن جملة الإصابات المؤكدة بلغت ٥٧ حالة منها ٦ وفيات مؤكدة، و٢٣ حالة يُشتبه فى وفاتها بكورونا، وشدد على ضرورة تنفيذ التدابير الوقائية.

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وأوضح مانيس أن زيارة شمال دارفور تهدف إلى الوقوف على الوضع الصحى والوضع بصورة عامة بالولاية، وحيا الأطباء والكوادر الصحية الذين يقفون فى خط الدفاع الأول لحماية المواطن من وباء كورونا، والقوات النظامية التى تسهم فى تنفيذ الحظر والتصدى لهذه الجائحة.

من جانبه، أكد والى شمال دارفور تنفيذ كافة التدابير الاحترازية للتصدى لوباء كورونا والالتزام بالموجهات التى أصدرتها وزارة الصحة الاتحادية، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الوفيات المنزلية مجهولة السبب.

وكان والى شمال دارفور قال إن مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، تشهد حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة مُلفتة، مناشدا مواطنى مختلف المحليات بعدم القدوم إلى الفاشر، لحين التعرف على أسباب "ظاهرة الوفيات المفاجئة".