شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «تقويم التعليم» بشأن اختبار القدرات للطلاب بمرحلة القبول الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة تقويم التعليم أنها ستحدد عقب إجازة عيد الفطر المبارك موعد اختبارات القدرات العامة للطلبة بمرحلة القبول الجامعي. وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”: “التزامًا من الهيئة بواجباتها حيال أبنائنا وبناتنا الطلبة في مرحلة القبول الجامعي، وبالتنسيق مع وزارة التعليم ستنفِّذ هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار القدرات العامة لمن “لم يسبق له الاختبار أو اختبر مرة واحدة” وسيعلن موعد التسجيل بعد إجازة العيد- بمشيئة الله-“. Advertisements

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