شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «توكلنا» بشأن إمكانية الخروج أثناء تطبيق منع التجول الكلي خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” أنه بالإمكان الحصول على تصريح للخروج للضرورة أثناء منع التجوال الكلي والذي بدأ اليوم الجمعة في جميع المناطق ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

Advertisements

جاء ذلك في رد التطبيق على استفسار ورد من أحد المغردين على موقع” تويتر”، مؤكداً أنه يمكن للمستفيد في مناطق منع التجول الكلي الخروج ‏بتصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي ‏أو تصريح مؤقت لسائق أو تصريح عمل أو تصريح موعد طبي أو تصريح خدمات التوصيل.

وكان التطبيق قد بين أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.