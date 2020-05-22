شكرا لقرائتكم خبر عن «الفحص الدوري» يُحدِّد موعد استئناف العمل بعد إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدَّد الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة، موعد استئناف العمل بمحطات الفحص عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. وقال حساب “الفحص الدوري” على “تويتر”: “تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك يوم السبت 23 مايو 2020م، وتستأنف محطات الفحص الدوري العاملة حاليًا عملها يوم الخميس 28 مايو 2020م”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الفحص الدوري» يُحدِّد موعد استئناف العمل بعد إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.