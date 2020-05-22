شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى التهنئة من ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدّم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الملك سلمان عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

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كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً, اليوم، من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته لفخامته بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار.

من جهته، نوه فخامة الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل مامن شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.