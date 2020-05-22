شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور عليها.. «أمير المدينة» يجري اتصالًا بوالد مفقودة المدينة الطفلة «مسك» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجرى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مساء اليوم الجمعة؛ اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفلة مسك مناور الرويتعي، التي فُقدت أثناء خروجها من منزل أسرتها.
واطمأن الأمير فيصل على صحتة الطفلة؛ مهنئًا والديها بعودتها سالمة ولله الحمد، وأثنى سموه على جهود رجال الأمن وتفاعل الفرق التطوعية في العثور عليها الطفلة؛ وفقًا لحساب “إمارة المدينة” على “تويتر”.
وكانت الجهات الأمنية في المدينة المنورة عثرت على الطفلة “مسك” في مبنى قيد الإنشاء، بعد أن فقدت صباح اليوم من حي حمراء أسد.
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