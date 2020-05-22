شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن تطبيق إجراء جديد مع المواطنين العائدين للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الصحة أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة حيث سيتم تزويدهم بأسورة “تطمّن” الذكية التي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري, وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.

وأبانت أنه سيتم متابعتهم بالاتصال يومياً من قبل الصحة والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم في حال عدم التزامهم, لافتةً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وماتوصي به منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.