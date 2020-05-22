وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن "طائرتين مروحيتين من نوع "أباتشي" تابعتان لقوات الاحتلال الأمريكية قامت مساء اليوم الجمعة 22 أيار / مايو، برمي عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة قريبة من الأرض في خمسة قرى واقعة بين بلدتي تل براك و الهول (50 كم) جنوب شرقي الحسكة، ما تسبب باشتعال النيران في محصولي القمح و الشعير الجاهزين للحصاد".
© Sputnik . Sergei Subbotin
وبين إيراهيم (تم إغفال كنيته حفاظا على سلامته)، وهو أحد سكان القرى المتضررة من الحرائق بالحسكة، لـ"سبوتنيك" أن "طائرات الاحتلال الأمريكية وأثناء طيرانها في سماء قرى (الحويش الشمالي و تل الشاير الخاتونية و أم غدير و الجويسمية و الجعيلية) بمسافات قريبة جداً من الحقول الزراعية قامت برمي البالونات الحرارية تحت أنظار السكان".
وأكد إبراهيم بأن "عناصر قسد اعتقلوا 5 أشخاص من سكان القرى بعد قيامهم بتصوير الحرائق وقاموا بمصادرة أجهزتهم الخلوية".
مضيفاً بأن "المساحات التي أتلفت بلغت أكثر من 2500 دونم حيث تمكن العشرات من الفلاحين و عوائلهم من إخماد الحرائق قبل توسعها إلى القرى الأخرى دون تدخل من سيارات الاطفاء التابعة لتنظيم (قسد)".
وكانت طائرة أمريكية أقدمت بتاريخ الـ17 من هذا الشهر، بحرق 200 دونم من القمح في قرية عدلة بريف الشدادي جنوبي الحسكة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرتان أمريكيتان تحرقان بالبالونات الحرارية آلاف دونمات القمح شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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