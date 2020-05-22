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وأوضحت الوكالة أنه سيتوجب على هذا الشخص أيضًا تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.
وأشارت الوكالة في تغريدة لها عبر "تويتر" إلى أن السلطات قررت تغريم المخالفين لهذه الإجراءات 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تحمل تكاليف السوار في حال ضياعه أو إتلافه.
وأضافت: "في حال تأكدت إصابة شخص ما ووصلته نتيجة التحليل عن طريق إشعارات التطبيق أو الرسائل النصية أو المكالمات، يتوجب عليه البقاء في المنزل وعزل نفسه حتى موعد الفحص التالي، ثم ينبغي ارتداء سوار المعصم الإلكتروني".
وقالت إن كسر الحجر المنزلي يعرض الشخص لغرامة قدرها 50 ألف درهم، وتصل إلى 100 ألف درهم على الأقل أو حبس لا يزيد على 6 أشهر، حال تكرر كسر الحجر.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: فرض ارتداء سوار إلكتروني على كل مصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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