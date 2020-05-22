الكاظمي يبحث مع بومبيو بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

بغداد- سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان: "أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين".

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وأضاف أن الكاظمي ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار النفط، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي، وسبل معالجة تداعيات ذلك، لافتا إلى أن الكاظمي وبومبيو "بحثا أيضا التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين البلدين".

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وكشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، في 10 أيار/ مايو الحالي، أن المفاوضات بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حول آلية العمل الجديدة للتحالف في البلاد، ستنطلق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الخفاجي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "المباحثات حول آلية العمل الجديدة مع التحالف الدولي ستنطلق في الشهر السادس، هناك آلية جديدة للعمل سيتم العمل بها، حيث سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات العمل الجديدة من خلال مباحثات، ومن ثم نتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا عن طبيعة العمل مع التحالف الدولي".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد أعلن، بداية الشهر الحالي، عن تشكيل لجنة لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بما يخص عمل التحالف في البلاد.