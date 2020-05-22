الجيش اللبناني يعلن إقفال 5 معابر غير شرعية للتهريب على الحدود السورية

وأشار الجيش في بيان، إلى أنه أقفل 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات إسمنتية ورفع سواتر ترابية.
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وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، قد قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.
أغلقت السلطات السورية جميع المعابرالبرية مع لبنان حتى بالنسبة للمواطنين السوريين، وذلك بعد إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا.
وكشفت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصدرها، أن سوريا تعتزم إعادة فتح الحدود مع لبنان نهاية شهر رمضان وذلك في إطار التخفيف من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.
وأكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم قرب رفع العزل عن منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد الانتهاء من إجراء المسحات من قبل وزارة الصحة السورية، والتي تجاوز عددها 800 مسحة حيث جاءت أكثر نتائج المسحات في السيدة زينب سلبية لافتا إلى أن الإصابات التي ظهرت كانت بمحيط المنطقة.
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