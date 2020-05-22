شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: 87 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3964 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الكلية للإصابات بالعراق إلى ٣٩٦٤ حالة.

وأكدت وزارة الصحة العراقية- فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- شفاء 49 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى ٢٥٣٢ حالة، مشيرة إلى وفاة 7 حالات، ليصل مجموع الوفيات الكلى إلى 147، ومجموع المقيمين بالمستشفيات لتلقى العلاج 1285حالة.

وذكرت أنه تم فحص ٦٠٧٠ نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق ١٧٥٨٣٠.